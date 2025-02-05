2024年の女子ツアーで初優勝を飾った選手を2号にわたり解説。 今回ピックアップした3選手は、かねてより優勝が期待されていた実力派たち。 竹田麗央や岩井姉妹のように年間複数優勝をあげる強者たちを破って栄誉を手にしたスイングを、じっくりと見ていこう！ 「しなやかさ×鋭さ」がミックスされた超加速スイング アドレス まさに教科書どおり、バランスのとれた美しいアドレスをしています。ひ