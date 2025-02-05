森友学園への国有地売却を巡る決裁文書改ざん問題で、大阪高裁は文書の存否を明らかにせず不開示とした財務省の決定を取り消した。情報公開に後ろ向きな国の姿勢を厳しく指弾した判決である。国はこれを重く受け止め、関連文書をすぐさま開示すべきだ。改ざんに加担させられ自死した近畿財務局職員の赤木俊夫さんの妻雅子さんが、財務省が検察に任意提出した文書の開示を求めていた。文書には改ざんの経緯や関与した職員を調