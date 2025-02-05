福岡県粕屋町で2011年に飲酒運転の車にはねられ高校生2人が死亡した事故から9日で14年となるのを前に、同町で4日、飲酒運転根絶フォーラムが開かれた。犠牲になった山本寛大（かんた）さん＝当時（16）＝の母、美也子さんが代表のNPO法人「はぁとスペース」などでつくる実行委員会が主催し、約500人が参加した。「2人の視点から考える“飲酒運転ゼロ社会”」をテーマに、福岡市出身で慈善活動にも積極的に参加しているシンガー