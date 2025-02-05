福岡県議会2月定例会は4日開会し、総額9669億5700万円の2025年度一般会計暫定予算案など59議案を上程した。暫定予算案には、災害時の緊急輸送道路などの整備費83億8497万円や、福岡市の西公園に展望施設を造る整備費4億8千万円を計上。服部誠太郎知事は「県民の安全・安心、地域活性化のために必要な経費だ」と説明した。この他、県教育委員会による退職手当の支給制限処分に関する審査請求について、県議会の意見を求める諮