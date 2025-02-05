脳梗塞などの疾患リスクを軽減するため、福岡県民1人当たりの食塩摂取量を現在の6割程度に抑える運動「スマートソルティング（スマソル）プロジェクト」に取り組む県は、県内の大学生が考案した減塩弁当を商品化した。2〜3月にかけて、県内のスーパーなど最大250店舗で販売する計画で、県健康増進課は「県民に周知するきっかけにしたい」としている。食塩の過剰摂取は高血圧を引き起こし、脳梗塞や心筋梗塞、胃がんや慢性腎臓