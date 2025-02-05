年明け早々、大宰府史跡の関係者らに驚きが広がった。1月8日、宮城県の村井嘉浩知事が発表した「多賀城政庁の復元」。多賀城（同県多賀城市）は大和朝廷の下、九州の大宰府と並んで東北支配の拠点だった一大役所で、国特別史跡の地に建物を再現するという。多賀城市では政庁創建1300年記念で昨年、南門復元を終えたばかり。さらに国の補助金などを財源に政庁復元を目指す狙いに、村井知事は知名度向上と観光振興への期待を挙