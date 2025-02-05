福岡県福智町の伊方小でサッカー教室があり、行橋市のビーチサッカーチーム「ドルソーレ行橋」の田頭陽子選手（37）が5年生38人に、サッカーの魅力や夢をかなえるためのこつを伝えた。田頭選手も参加し、筑豊地区でサッカーの普及活動を進めているNPO法人こども学びサポートきずな（糸田町）主催。プロ選手と触れ合う機会を提供したいと企画した。教室は1月31日にあり、まず校庭で、試合形式で一緒にプレー。その後教室に移