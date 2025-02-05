福岡県久留米市の「ちくご菜の花ライオンズクラブ（LC）」（渡辺ミツヨ会長）は4日、レモネードを振る舞うことで小児がんについての啓発や患者への寄付を呼びかける活動「レモネードスタンド」で集まった20万円を、同市の久留米大病院小児科へ贈った。同LCが毎年取り組み、寄付金は小児病棟のプレイルームの本や本棚、おもちゃなどの購入に充てる。渡辺会長は「長く闘病している子どもたちの力になりたい」と語り、受け取った