今季最強の寒気が流れ込んだ影響で、筑豊地区でも4日、明け方からまとまった雪が降り、平地でも雪が積もった。福岡管区気象台によると、飯塚市では2センチの積雪を確認。大雪の恐れは6日午前中まで続くといい、ホームセンターや車用品店では、備えを急ぐ人の姿が見られた。「雪の重みでハウスが倒壊しないだろうか…」。ビニールハウスでシャインマスカットを栽培する高須賀政信さん（45）＝飯塚市弁分＝は、通常は換気のため