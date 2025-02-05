2023年7月の記録的大雨で被災し、休館が続く田主丸複合文化施設「そよ風ホール」（福岡県久留米市田主丸町）について、久留米市は4日、復旧に向けた基本計画案の概要を明らかにした。文化ホールや生涯学習センター、図書館など従来の機能を全館復旧し、新たに防水板設置などの水防対策も施す。25年度に策定予定の実施設計を踏まえ、26年度の着工、27年度以降の再開を目指す。同日の市議会教育民生常任委員会で報告した。田主丸