九州北部に今季一番の強い寒気が流れ込んだ影響で、筑後地方でも4日、各地で厳しい冷え込みとなり、平野部でも雪が降り積もった。福岡管区気象台は6日午前中にかけ、平地、山地ともに大雪の恐れがあるとして路面凍結や農作物の管理などに注意を呼びかけている。気象台によると、4日午前の最低気温は久留米市で氷点下0・7度▽八女市で同1・8度▽大牟田市で同0・6度。凍える寒さとなった。通勤、通学時間帯の午前8時ごろ、雪の