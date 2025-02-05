この冬一番の強い寒気に見舞われた4日、北九州・京築地区でも積雪による事故や交通の乱れがあった。福岡管区気象台によると、最低気温（午後6時40分時点）は行橋市で氷点下1・3度、小倉南区で同0・6度、八幡西区で同0・4度を観測。5日も寒波は続く見通しで、自治体は学校の臨時休校を決めるなど対応に追われた。小倉南署によると、4日午前9時ごろ、小倉南区呼野で、雪道を走行中の普通貨物車がスリップし、中央分離帯に乗り上