埼玉県八潮市で起きた下水道管の破損が原因とみられる大規模な道路陥没事故を受け、北九州市は4日から下水道管に異常がないかの緊急点検を始めた。今後2週間かけて、耐用年数の50年を超えた下水道管など計約5キロの埋設場所を調べる。1月28日に発生した事故を受け、国土交通省は大規模な下水処理能力を持つ全国の自治体に点検を要請。北九州市は該当しないが「市民の安心安全を確保するため」として、自主点検を決めた。老朽化