福岡県岡垣町は子育て世帯の物価高騰対策として18歳以下の子ども1人当たり1万円の電子クーポンを支給する。4日の町議会臨時会に事業費（5991万円）を計上した1億1587万円の本年度一般会計補正予算案を提案、可決された。電子クーポンは3月、子育て世帯に専用のQRコードを郵送。スマートフォンで読み込むと、町内の店舗で使用できる。同予算案には飼料価格高騰などの影響を受けた農漁業者への支援金給付事業（1460万円）など