「みんなの木工房テノ森」は福岡県福津市津屋崎の入り江近くにある。元はチョコレート工場。そばで多種類の木々が枝を交え、向きによっては小さな森の中にあるように見える。主宰の細井護さん（51）は北海道出身。大学の美術工芸コースで学び、米アラスカやネパールに長く滞在し、2013年から津屋崎で暮らす。工房ではスプーン、カップ、皿から椅子、学習机まで大小のもの作りが体験できる。木工教室のために工房を構えた