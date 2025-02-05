沖縄・浦添市で春季キャンプ第2クール初日を迎えたヤクルトはOBで元監督の古田敦也さんが4年連続臨時コーチを務めました。選手たちの仕上がりについて「仕上がりも良く、ブルペンも元気があったように感じた」と一言。そのブルペンでは球界最年長45歳、プロ24年目を迎えた石川雅規投手のピッチングをバッターボックスに立ったり、様々な角度から視察。「非常に元気よく、健康的にも投げている姿を見るだけでもいいし、本人も楽しそ