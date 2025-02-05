【ソウル聯合ニュース】韓国銀行（中央銀行）が５日発表した１月末の外貨準備高は４１１０億１０００万ドル（約６３兆７８００億円）で、前月末より４５億９０００万ドル減少した。政治の混乱への懸念による急激なウォン安ドル高を阻止するため外貨準備高が為替介入に使われたことが影響した。１月末の外貨準備高は２０２０年６月（４１０７億ドル）以来の低水準で、単月の減少幅としては５９億９０００万ドル減少した昨年４月以