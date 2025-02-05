久しぶりに?奇策?の発動だ。日本ハム・新庄剛志監督（５３）が、昨季１０勝を挙げた山崎福也投手（３２）を「指名打者」で起用することを４日に明言した。かねて左腕の非凡な打力を、高く評価してきた指揮官。本格的に導入するとなれば、本人だけでなく、他の野手陣の起用法にも影響が及びそうだ。指揮官からまさかの言葉が飛び出した。新庄監督は二軍キャンプ地の沖縄・国頭で行われた紅白戦を視察。その後、この日の一軍キャ