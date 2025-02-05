阪神監督として、球団初の日本一に導いた吉田義男氏が３日に脳梗塞のため死去した。吉田監督のもとで選手として戦った野球評論家・柏原純一氏が、偉大な故人を思い出とともにしのんだ。【柏原純一「烈眼」】突然の訃報に、ただ驚いている。阪神で３度、監督を務められた中で、私がプレーしたのは第２次政権時。前年の１９８５年に球団史上初の日本一を達成した直後のシーズンだった。当時、日本ハムに在籍していた私は８４年ま