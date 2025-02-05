［４日ロイター］ - 米連邦政府職員２万人超が、トランプ政権が呼びかけた退職勧奨に応じたと、関係筋が４日明らかにした。政府職員全体の約１％に相当する。トランプ米政権は１月末、政府規模を大幅に縮小する計画の一環として、フルタイム連邦政府職員２００万人を対象に退職を勧奨する奨励金を提示すると発表。今月６日までに退職に応じれば、９月末までの給与が支払われるという。米紙ワシントン・ポストは４日、連邦政