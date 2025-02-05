［ニューヨーク／ロンドン４日ロイター］ - トランプ米大統領が今週、小口の中国からの輸入品に対する関税免除措置（デミニミス・ルール）の停止を決めたことを受け、中国発の格安衣料通販大手「ＳＨＥＩＮ（シーイン）」や、ＰＤＤホールディングス（ＨＤ）が運営する電子商取引（ＥＣ）「Ｔｅｍｕ（テム）」の商品が米国で値上がりする可能性があると専門家は指摘する。デミニミス・ルールの停止は、トランプ政権による