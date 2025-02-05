「119 エマージェンシーコール」をかけるべきおぞましい「秘密」をトップシークレットとして隠蔽（いんぺい）、なるほど「アイシー（I see）」と思わせる証言も次々に噴出し、「日本一の最低男」と言われても致し方なしの「問題物件」を抱えたフジテレビ。「最高のオバハン」にも「御曹司」にも、解決がムズ過ぎる状況へ。ええ、全力で揶揄（からか）ってますが、今後のドラマ制作にもおおいに影響しそうで、不穏だ。【写真をみる