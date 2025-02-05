Xiaomiの「巨額引き抜き報道」で注目中国のAIスタートアップ企業DeepSeekが嵐を巻き起こしている。大きなきっかけとなったのは、同社が1月20日にオープンソースとして発表したAIモデル「DeepSeek-R1」。その高性能と低コストぶりが米シリコンバレーの絶賛を受けたことから、27日には半導体大手NVIDIAの株価が急落する遠因となった。【写真】オリーブ少女風コーデが似合い過ぎ…「AI天才少女」羅さん米OpenAIの「ChatGPT」をし