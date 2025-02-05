ヤクルト・丸山和郁外野手（２５）が４日、浦添キャンプで“強ウン”を身につけ定位置奪取に意欲を示した。投げ込みを行う投手陣の球で、目慣らしをしようとブルペンに向かった時だった。「うわっ！思いっきり踏んだ」。数１０秒後、風にも乗って周囲に激臭が。ブルペン脇の芝生に潜んでいた小動物のものと思われるフンを「右足の指先」で捉えていたのだ。ブルペンに入ると、異臭に気づいた中村悠らから怒声を浴び「ムーさん