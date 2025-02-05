フィギュアスケート女子の２０１６年世界ジュニア女王で、昨年現役を引退した本田真凜さんが４日までに自身のＳＮＳを更新し、オフショットを公開した。インスタグラムでカメラの絵文字のみをつづると後頭部に大きなリボンを付けたオフショットを公開。着用している衣装についてストーリーズ機能を使って「ユニフォームのリメイクお洋服なんだって」（原文ママ）と説明した。この投稿にファンからは「アイドルすぎるよ」「坂