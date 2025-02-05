NY原油先物3月限（WTI）（終値） 1バレル＝72.70（-0.46-0.63%） ニューヨーク原油の２０２５年３月限は反落。トランプ米政権による対中関税が発動した一方、中国政府が報復措置として石炭や液化天然ガス（ＬＮＧ）などに最大１５％の追加関税を課すと発表したことから、世界経済の悪化懸念が強まった。ただ、トランプ米大統領が核兵器の保有に向けて前進しているイランに対して、大統領覚書で最大限の経済的