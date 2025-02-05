フランスの伝統あるファッションブランド「ジバンシイ」のメイクアップやスキンケアアイテムをラインナップする「ジバンシイ ビューティー」。そのアンバサダーに、グローバルに活躍するアーティスト・Number_iの神宮寺勇太さんが就任しました。神宮寺さんは、ブランドを象徴するフェイスパウダー「プリズム‧リーブル」シリーズに、新たに仲間入りした美容液ファンデーション「プリズム・リーブル・グロウ・セラム・ファンデ