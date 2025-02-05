※経済指標 【米国】 ＊求人件数（12月）0:00 結果760.0万人 予想800.0万人前回815.6万人（809.8万人から修正） ＊耐久財受注（確報値）（12月）0:00 結果-2.2% 予想-2.2%前回-2.2%（前月比) 結果0.3% 予想0.3%前回0.3%（輸送除くコア・前月比) ＊米製造業受注（12月）0:00 結果-0.9％ 予想-0.8％前回-0.8％（-0.4％から修正）（前月比） ※発言・ニュース ＊トランプ