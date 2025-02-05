1月、茨城・水戸市の無人販売店で発生した窃盗事件。防犯カメラに映っていたのは、売上金が入った料金箱をわしづかみし、丸ごと盗み取っていく犯行の一部始終だった。袋を持ち込むなど一見手慣れたような犯行にも見えるが、料金箱の目の前には目線ほどの高さに防犯カメラが設置されていて、盗まれた店のオーナーは「そんなに慣れた方じゃないのかな」と推測する。料金箱“まるごと”盗むドロボーニンジン、ブロッコリー、ネギなど