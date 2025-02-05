【ブンデスリーガ】ボーフム0−1フライブルク（日本時間2月1日／ヴォノビア・ルールシュタディオン）【映像】三好康児、危険タックル被弾の瞬間ボーフムのMF三好康児が苦悶の表情を浮かべながら右足を抑え、ピッチに倒れ込んだ。相手選手に足を完全に遅れて踏みつけられ、その姿を目の当たりにした日本人ファンから心配の声が挙がっている。日本人アタッカーが悲劇に襲われたのは、ボーフムが本拠地で第20節・フライブルク戦に臨ん