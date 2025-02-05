黒柳徹子が司会を務め、今年放送50年目に突入する人気トーク番組『徹子の部屋』。2月19日（水）の放送では、韓国を代表する人気俳優チョン・へインが登場。日本のトークショー初出演をはたす。【映像】梅沢富美男、“秘蔵の妻”と結婚35年。妻の努力で夫婦円満「こういう夫と結婚したので…」収録当日、エレガントなブラックスーツに身を包んでスタジオに現れたヘイン。緊張の面持ちを浮かべながら、「初めまして。がんばりますの