創業一族の伊藤家が計画するセブン&アイ･ホールディングスのMBO（経営陣による買収）。伊藤家が協力を要請した企業は、異業種にも及んでいた（撮影：今井康一）セブン&アイ･ホールディングスに対し、MBO（経営陣の参加する買収）を提案している同社創業家の伊藤一族が、小売業だけでなく異業種の大手にも資金提供を打診していたことが、東洋経済の取材でわかった。セブン&アイをめぐっては、昨年、カナダの同業大手、