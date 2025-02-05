3月20日、5月1日に2部作連続公開される『女神降臨 Before 高校デビュー編』『女神降臨 After プロポーズ編』の主題歌入り新予告とポスタービジュアルが公開され、新たに鈴木えみと津田健次郎の出演が発表された。 参考：津田健次郎が操る低音ボイスの特性アニメ『チ。』で際立つ“冷酷さ”がたまらない 本作は、2018年からLINEマンガで連載され、46カ月連続で読者数ランキング1位を獲得し、2021年の女性