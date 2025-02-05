フジテレビ系で放送中の上川隆也主演の水10ドラマ『問題物件』の第5話に、下野紘、戸松遥、さや香の石井、春海四方がゲスト出演することが決定した。 参考：TVアニメ『ンめねこ』TBSにて4月より放送開始潘めぐみ＆下野紘が声優キャストに 本作は、自殺、ポルターガイスト、失踪、ゴミ屋敷など、さまざまな不動産物件で起こる奇々怪々な事件の謎を、頭が切れて腕っ節が強く、人間離れした破天荒さを持つヒーロ&