広瀬すず主演ドラマ『クジャクのダンス、誰が見た？』（TBS系）第3話の場面写真が公開された。 参考：『クジャクのダンス』成田凌の芝居に胸を掴まれる遠藤力郎・友哉親子は冤罪が濃厚？ 本作は、浅見理都の同名漫画を実写化するヒューマンクライムサスペンス。クリスマスイブの夜に元警察官の父親を殺された娘が、遺された手紙を手がかりに真相に迫っていく。広瀬演じる主人公・山下心麦とともに事件の真相を追う弁