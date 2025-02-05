揚げる、炒める、煮る、蒸すなど、たくさんのさつまいもレシピがあるなか、煮るだけで作れる「さつまいもの甘煮」は、和食の副菜としておなじみの一品。今回はダイエットレシピを中心に紹介しているYouTube『ばくばクック』で紹介していたレシピで作ってみます。砂糖ではなく、みりんと蜂蜜を少し加え、弱めの火加減でコトコト煮るのがポイント。作ってみると…驚きの甘さに！おやつにもおかずにも重宝しますよ♪ 【志麻さんレ