DEIを廃止する大統領令に署名首都ワシントン近郊のロナルド・レーガン空港付近で1月29日夜、小型旅客機と軍用ヘリコプターが空中衝突し、乗客、乗員など67人の犠牲者を出した。現場での調査が始まったばかりの30日、トランプ大統領はホワイトハウスの記者会見室で黙祷を呼びかけたが、その直後、「多様性を重視する政策がこの事故につながったかもしれない」と証拠を示すことなく、示唆した。続いてトランプ氏は「連邦航空局の