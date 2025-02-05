酒田市安田の民家の小屋に居座っていたクマが、昨夜10時過ぎに逃走した。警察が周囲を警戒するも未だ見つかっていない。 【写真を見る】酒田市の居座りクマ逃走これまでの動きはどのような状態で熊は小屋にいたのかをふり返る（山形） 逃げ出した際のくわしい状況は明らかになっていないが、東側に逃げたという。見つけたらすぐに酒田市か警察に通報するよう呼びかけ。 以下、きのうまでの熊の動き。（きのう夕方オンエアよ