プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が、オリオールズへ移籍した菅野智之投手について語りました。日本テレビ「news zero」の『月刊 巨人軍新人監督日記』が2年目に突入。『巨人軍監督日記 第2章』としてスタートし、今季就任2年目を迎える巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが対談を行いました。菅野投手は2012年ドラフト1位で巨人へ入団した35歳。昨季はリーグトップの15勝3敗、防御率1.67を記録するなど、チームをリー