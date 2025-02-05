【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「理想と現実の間にいる『なりたい自分を諦めない自分』を全肯定できたらいいなと、そんな想いを込めて作りました」（Kucci） シンガーソングライター・Kucci（くっち）が、3月20日に映画『女神降臨』の主題歌として書き下ろした「ときめき」で、ソニー・ミュージックレーベルズよりデビューする。 Kucciは名古屋出身、20歳のシンガーソン