「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（４日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉２日の小倉で新馬勝ちしたモズリバーシャトー（牝、平田）は、同じ舞台で行われるあざみ賞（３月２日・小倉、芝１２００メートル）を視野に入れる。１月の中京で未勝利戦を勝ったドラゴン（牡、松永幹）はヒヤシンスＳ（２３日・東京、ダート１６００メートル）へ。紅梅Ｓ