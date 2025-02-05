今季一番と言われる寒波で各地で大雪が予想されることを受けて、北陸地方整備局長岡国道事務所は、5日(水)午前中から6日(木)午前中の間、管内の国道8号・17号・116号で通行止めの可能性が高まることが予測されていると発表しています。国道と同時に並行する高速道路も通行止めを行う可能性があるという事です。 NEXCO東日本なども、新潟と福島を結ぶ磐越道の安田IC～磐梯熱海ICの各区間と、並行する国道49号でも6日にかけ