5日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比340円高の3万9110円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8798.37円に対しては311.63円高。出来高は9915枚だった。 TOPIX先物期近は2756ポイントと前日比20ポイント高、TOPIX現物終値比17.98ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 39110+3409915 日経225mini