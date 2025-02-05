2025年2月3日、韓国・電子新聞は「現代自動車（ヒョンデ）が日本で初めて自主補助金を支給するなど、顧客に寄り添う強力なマーケティングを行っている」と伝えた。記事によると、現代自動車は日本で、新型スモールEV「インスター」を購入する客（先着300台限定）を対象に最大35万円の補助金を提供している。これと併せて、3年目だけでなく5年目の車検基本費用も提供している。記事は「トヨタのヤリス、BYDのドルフィン、日産のサク