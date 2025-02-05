９９年朝日杯３歳Ｓ、０１年香港マイル、０２＆０３年クイーンエリザベス２世Ｃを制したエイシンプレストンが２日に２８歳でこの世を去ったことが分かった。４日にジャパン・スタッドブック・インターナショナルが公式Ｘで発表した。グリーンダンサー産駒の同馬は９９年１１月に栗東・北橋修二厩舎からデビュー。３戦目に朝日杯３歳Ｓ（現朝日杯ＦＳ）でＧ１初制覇を飾ると、香港でＧ１・３勝など、全レースで福永祐一騎手（現