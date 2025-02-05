史上初めてジュニアメジャー4冠を達成し、天才ゴルフ少女と呼ばれる須藤弥勒（13＝ゴルフ5/太陽自動車）が昨年発足したプロアプローチツアーのアンバサダーに就任した。同ツアーの石井代表は「（弥勒選手の）知名度もさることながら、人間性も技術力も素晴らしい。是非ともアプローチ界を盛り上げてほしい」と期待を寄せた。昨年は、同アプローチツアーに学業やJLPGAの試合出場などの合間をぬって参戦。弥勒は「ツアーで活躍