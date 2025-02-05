テレビ東京の冨田有紀アナウンサー（26）が4日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。BSテレ東「ウイニング競馬」のアシスタントを務める冨田アナは「今日もご覧いただき、ありがとうございました」と視聴者へ感謝し、オフショットを公開した。黒いチェック柄のワンピースを着用し、髪にはかわいらしい大きなリボンを飾っている。「雪降るかな？とスタッフさんに何度も尋ねるほど、東京競馬場の空気は凛とし