女優上白石萌音（27）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。人気バンドとのオフショットを公開した。上白石は「“yattokosa”Tour 2024−25《kibi」の全国ツアー中で、2日の東京ガーデンシアター公演に、いきものがかりがゲスト出演した。この投稿では「描いてすらいなかった夢が叶ってしまった夜でした。いきものがかりのお二人、そしてお心をお寄せくださった皆さま、ありがとうございました！」とつづり、吉岡聖恵（40）、