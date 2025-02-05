リーグ連覇の神戸がシーズン開幕前に緊急事態に見舞われた。神戸市西区のいぶきの森競技場で公開練習を行ったが、井手口に佐々木、宮代ら主力6選手がピッチに姿を現さず。吉田監督は「負傷者も多いし、もともとの人数も少ない。難しい状況ではある」と明かした。個々で復帰時期は変わるものの、長期離脱の可能性がある選手もいるもようだ。シーズン開幕を告げる8日の富士フイルム・スーパーカップ（東京・国立競技場）の広島