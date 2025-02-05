沖縄・名護に響いた快音が本格的な二刀流挑戦を知らせた。日本ハム・山崎が屋外フリー打撃を初めて行い、61スイングで安打性18。最終スイングでは逆風ながら、右翼フェンスにワンバウンドで当たる打球を放ち「ホームランにならなかったので悔しかったですけど良い打球もあった」と表情を緩めた。日大三時代の10年選抜で大会最多タイ記録の13安打をマーク。投手ながら昨季まで交流戦4年連続安打を記録するなど、非凡な打撃セン